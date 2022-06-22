Уголовное дело возбудили после ЧП на заводе в Ростовской области

В рамках расследования назначили ряд экспертиз Фото: Олег ЗОЛОТО

После взрывов и возгорания на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области завели уголовное дело. Информацию об этом 22 июня опубликовали в телеграм-канале Следкома России.

- Возбуждено уголовное дело по факту взрывов и возгорания производственных мощностей на территории АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица, причастные к произошедшему, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 июня на территории донского предприятия произошел пожар, он полыхал на площади в 50 кв. метров. После тушения нашли обломки двух беспилотников. Как рассказал губернатор Василий Голубев, предварительно, произошла атака БПЛА. Один из аппаратов, вероятно, задел громоотвод, второй мог стать причиной возгорания теплообменника.

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К этому моменту возгорание на предприятии уже потушили, на территории нашли обломки двух беспилотников (подробности)