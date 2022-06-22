В Ростовской области за 46 млрд рублей реконструируют очистные сооружения 7 городов

Работа по оздоровлению бассейна реки Дон идет уже второй год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект реконструкции очистных сооружений семи городов Ростовской области «Чистый Дон» находится на согласовании в Минстрое РФ. В этот список вошли Ростова-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Азов, Белая Калитва, Новочеркасск и Каменск-Шахтинский. Ремонт сооружений обойдется в 46 миллиардов рублей. Реализовать его планируют с 2025 по 2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Как отмечают власти региона, работа по оздоровлению бассейна реки Дон идет уже второй год. В текущем году проводится расчистка рек Глубокой в Каменском районе и Ольховой на территории Кашарского района. Продолжается работа по сокращению количества бесхозяйных гидротехнических сооружений. Также планируется капитально отремонтировать три ГТС в Кашарском, Боковском и Советском районах. В настоящий момент уже заключен госконтракт с подрядчиком на строительство второй очереди Багаевского гидроузла. Подрядчик приступил к работе.

Реконструкция Донского осетрового, Аксайско-Донского, Рогожкинского, Цимлянского рыбоводных заводов обойдется федеральному бюджету в 1,067 миллиардов рублей. После реконструкции предприятия смогут выпускать ежегодно не менее 52 миллионов штук молоди рыб. Срок проектирования реконструкции заводов сдвинуты на 2024-2026 годы. Завершить строительство планируется в 2030 году.

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