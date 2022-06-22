Ростов стал победителем конкурса антинаркотической работы

Ростов заслужил награды за антинаркотическую работу в подростково-молодежной среде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ежегодном конкурсе среди муниципальных образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде Ростов-на-Дону признан одним из лучших, сообщает пресс-служба администрации города.

- Донская столица оказалась лучшей в группе «Муниципальные образования с численностью населения более 60 000 человек, - говорится в сообщении.

Награду заместителю главы администрации города по социальным вопросам Елене Кожуховой лично передал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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