Губернатор Василий Голубев остался недоволен состоянием придорожных рынков. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев остался недоволен состоянием придорожной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Глава региона попросил уделять больше внимания организации придорожной торговли. Свою точку зрения Василий Голубев высказался на заседании регионального правительства. Он отметил, что работа на придорожных рынках организована недостаточно хорошо.

- Вопросы организации торговли, обслуживания, доступности товаров, контроль за ценами – стратегические. И все должны именно так к этому относиться. Нужна быстрая, эффективная, результативная реакция на любое нарушение, - отметил губернатор.

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