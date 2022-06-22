Двоих жителей Ростовской области задержали за убийство в бильярдной

В убийстве 48-летнего мужчины под стражу заключили двоих подозреваемых 18 и 28 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области при подозрении в убийстве 48-летнего мужчины под стражу заключили двоих подозреваемых 18 и 28 лет. Их обвиняют в избиении до смерти посетителя бильярдной в Большой Мартыновке. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

Как показало следствие, 20 июня текущего года подозреваемые, находясь бильярдной, поссорились с потерпевшим и нанесли ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела и голове. После совершенного злоумышленники скрылись с места. А оставшийся в заведении посетитель скончался от полученных телесных повреждений.

Оперативный розыск позволил довольно быстро задержать дебоширов. Сейчас в отношении двух жителей Мартыновского района возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно об убийстве мальчика в Ростове, тело которого обнаружил рыбак в реке

Полицейские и следователи проверяют близлежащие сады и школы (подробнее)