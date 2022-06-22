Расходы жителей Ростовской области в 2022 году возросли на 15,5%

В Ростовской области расходы дончан увеличились на 15,5%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе в первом квартале 2022 года доходы местных жителей увеличились на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Ростовстате.

Так, в период с января по март 2022 года дончане получили доход в размере 385,4 миллиарда рублей. А расходы жителей Ростовской области за этот же период составили 436,4 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась на 14,7% больше в сравнении с январем-мартом 2021 годом.

- Потребительские расходы за I квартал 2022 года составили 391,3 млрд рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 15,5%, в расчете на душу населения потребительские расходы составили 31404,2 рубля, что выше данных за прошлый год на 16,2%, - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что реальные денежные доходы в I квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличились на 0,1 процента.

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