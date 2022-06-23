Дончан ожидает резкое похолодание и кратковременные дожди

Дончан ожидает кратковременное похолодание и дожди.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области ожидается похолодание и кратковременные дожди. Воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такой прогноз дали сотрудники местного Гидрометцентра.
В четверг, 23 июня, за окном будет стоять переменная облачность. В ночное время существенных осадков не ожидается. А вот утром и днем пройдут небольшие грозовые дожди. Ветер будет дуть с запада, а затем сменит направление на юго-западное. Порывы его временами будут достигать 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять +14...+16 градусов, а днём - +22…+24 градусов.
В некоторых районах ожидаются сильные дожди с грозой и шквалистым ветром. Порывы будут достигать 22-27 метров в секунду. Столбики термометров ночью будут достигать отметок в +13…+18 градусов, по северу и западу до +8 градусов. Днём потеплеет +20…+25 градусов, по востоку - до +30 градусов.
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Синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер.