Юношу ищут с 21 июня. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже три дня ищут 15-летнего Дмитрия Кондратюка - жителя села Покровское Неклиновского района. Юноша ушел в неизвестном направлении 21 июня и все еще не вернулся. Ориентировку распространил отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

Одет в черную майку и шорты, обут в резиновые тапки

Если вы видели подростка или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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