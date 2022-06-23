Ростовчанку лишил сбережений звонок телефонного мошенника. Фото: Тимур ХАНОВ.

Ростовчанка лишилась всех своих сбережений после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 46-летняя женщина и сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник убедил ростовчанку, что с ее счета кто-то пытается списать деньги. Мошенник предложил женщине защитить ее средства от нелегального списания. Ростовчанка выполнила все требования злоумышленника: назвала данные банковской карты и секретные коды из смс-сообщений. А затем с ее счета списались все сбережения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных действий, - отмечается в сообщении.

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