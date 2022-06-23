Губернатор Голубев поблагодарил депутатов за льготную ипотеку для отличников

Областной закон о пониженной ставке по ипотеке для выпускников-отличников позволит создать условия для закрепления в Ростовской области молодежи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Ростовской области Василий Голубев выразил благодарность депутатам Законодательного собрания за поддержку идеи снизить ставку по ипотеке для выпускников-отличников. Об этом донской губернатор написал в своем Телеграм.

- Благодарен донскому депутатскому корпусу и за то, что поддержали сегодня инициативу о льготной ипотеке для выпускников-отличников донских вузов, - отметил губернатор.

Областной закон о пониженной ставке по ипотеке для выпускников-отличников позволит создать условия для закрепления в Ростовской области молодежи. Принять закон было предложено еще в апреле на ежегодном отчете о работе правительства за 2021 год. На Дону проблему дефицита кадров в ряде территорий Ростовской области пытаются решить давно. Для этих целей действует несколько стимулирующих программ для привлечения специалистов в сельские поселения и в шахтерские территории.

Пока добиться своей цели правительству области не удается. Сейчас власти региона надеются, что с принятием нового закона о субсидировании до 1% ипотеки для молодых кадров вопрос сдвинется с мертвой точки.

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