Алексей Логвиненко: капитальный ремонт детсада №220 в Ростове завершат в 2023 году

Сейчас здание нуждается в капитальной реконструкции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове капитальный ремонт детского сада №220 планируют завершить к концу марта 2023 года. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Детсад №220 на Зорге нуждается в серьезном капитальном ремонте. Деньги уже выделили. Работы много, завершить задачу должны к концу марта будущего года, - сообщил Алексей Логвиненко.

Известно, что на обновление здания власти выделят 24 млн рублей. Подрядчик должен укрепить фундамент, отремонтировать и утеплить фасад. Также в здании заменят двери и окна, пол выложат плиткой.

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Эти работы должны завершить примерно за два месяца (подробности)