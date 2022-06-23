Расширить «семейную ипотеку» на семьи с детьми до 18 лет планирует ВТБ Фото: Евгения ГУСЕВА

Банк ВТБ собирается сделать программу «семейная ипотека» доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Поддержка семей с детьми – важнейший аспект национальных интересов нашей страны, - отметил Анатолий Печатников. - «Семейная ипотека» за несколько лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для повышения качества жизни населения.

Так, с 2018 года почти 100 тысяч клиентов банка уже улучшили свои жилищные условия благодаря «семейной ипотеке». В руководстве банка уверены, что программу можно расширить. Наряду с продлением срока действия программы целесообразно распространить ее на все российские семьи с несовершеннолетними детьми. Что повысит спрос на нее в несколько раз.

Напомним, сейчас льготные кредиты доступны семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок. Ранее банк уже предложил рассмотреть вопрос о продлении «семейной ипотеки» на несколько лет или сделать ее постоянно действующей.

С 1 июля в рамках «семейной» госпрограммы банк запускает ипотеку под 3%. Кроме льготных условий, заемщикам будет оказана нефинансовая помощь. Так, на случай онкологических заболеваний всем детям в семье оформят бесплатную страховку. Новая стратегическая инициатива «семейного капитала» банка объединит комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов.

Во время выступления Анатолий Печатников также отметил необходимость дальнейшей цифровизации рынка ипотеки в России. Для полноценного перехода в онлайн-формат банк предложил внедрить дополнительные способы удаленной идентификации клиентов и обеспечить банкам возможность удаленного получения согласия на обработку персональных данных заемщиков.

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