«Спасибо за юность с Белыми Розами!»: ростовчане прощаются с Юрием Шатуновым

Сильным человеком с трудной жизненной дорогой в юности называют жители Ростова Юрия Шатунова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане в социальных сетях выразили соболезнования по поводу преждевременного ухода из жизни лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Сильным человеком с трудной жизненной дорогой в юности называют жители Ростова Юрия Шатунова. По их словам, артист не просто выбился в люди, но и своей музыкой объединил целые поколения.

- Одни из немногих, кто не скурвился, не зазвездился. Кто ценил своих слушателей и дорожил любовью своих зрителей. Царствие небесное, ребята, спасибо за ваше творчество! - пишет ростовчанин.

Для многих Юрий Шатунов был кумиром поколения, символом их молодости. Поэтому таким людям не верится, что музыкант уже ушел из жизни.

- Не может быть.... Я не верю... Это же кумир миллионов... легенда... эпоха... Невосполнимая утрата. Царство небесное... - пишет один из многочисленных пользователей соцсетей.

- Не верю. Как так то? Царство небесное тебе, наша юность, молодость. Помним, скорбим. Спи спокойно Юра! Нет слов...- пишет другой.

- Детство, детство, ты куда ушло!? - обращается к Юре читатель. - Где уютный уголок нашло!?

- Господи, как жаль! Еще жить и жить. Что происходит с нами? - задается вопросом житель Ростова-на-Дону.

Ростовские поклонники творчества артиста едины во мнении, что преждевременно из жизни уходят величайшие личности новой современной истории. И уверены, что на небе Юрия встретят хорошо. Те, кто не сможет быть на похоронах исполнителя, просят отнести ему на могилу белые розы.

- Спасибо за юность с Белыми Розами! - благодарят ростовчане.

Напомним, известие о смерти лидера группы «Ласковый май» от острой сердечной недостаточности поступило в четверг, 23 июня. Юрий Шатунов навсегда останется в сердцах его ростовских поклонников.

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