Выдача ипотеки ВТБ на новостройки во втором полугодии 2022 года может вырасти на 35% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые условия ипотеки с господдержкой будут способствовать удвоению среднемесячных выдач жилищных кредитов на новостройки в ближайшие несколько месяцев. Таким образом, во втором полугодии 2022 года число сделок на первичном рынке может вырасти на 35% по сравнению с первым, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Чебоксарском экономическом форуме.

Количество сделок на российском рынке первичной недвижимости в апреле-мае сократилось в связи с высокими ставками по ипотеке и возросшими ценами на недвижимость. Но сейчас ставка льготной ипотеки, действующей на первичном рынке недвижимости, вернулась к уровню 2020 года. Что, по оценке аналитиков банка, позволит вернуть спрос покупателей.

На рынке недвижимости также наметилась тенденция коррекции цен на квартиры. Так, за последние полтора месяца они снизились в среднем на 2%. Сезонный рост стоимости квадратного метра отмечается только в южных регионах – в частности, в Ростове-на-Дону (+4%) и в Сочи (+3%).

- Несмотря на сокращение количества сделок в последние месяцы, потенциальный спрос на покупку недвижимости у россиян остается достаточно высоким, - отметил Анатолий Печатников. - На его реализацию можно рассчитывать с улучшением условий кредитования – как по государственным программам, так и собственным банковским предложениям.

Снижение ставки по государственной программе до 7% стало своевременным решением. В результате спрос на сделки на первичном рынке уже в ближайшее время может вырасти вдвое, а во втором полугодии – превысить результаты января-июня на треть, считает заместитель председателя правления банка.

Анатолий Печатников также добавил, что улучшение условий по кредитам на новостройки «перезапустит» и рынок вторичного жилья, который стагнировал в последние месяцы из-за сверхвысоких ставок.

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