"Садкинское" шахтоуправление добыло в 2022 году миллион тонн угля. Фото: Правительство РО

В 2022 году работники "Шахтоуправления "Садкинское" добыли миллион тонн угля. Достигнутый результат превысил план на 11 тысяч тонн. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Предприятие уже на протяжении двух лет бьет собственные трудовые рекорды. Важно сказать, что работу им осложняли горно-геологические условия в очистном забое лавы №55. Кроме того, были превышены сроки перехода из лавы №57 в лаву №51. Шахтеры столкнулись и с логистическими проблемами, которые возникли из-за введенных санкций.

- Достичь таких показателей удалось за счет технического перевооружения производственных мощностей. Основные инвестиции направлены на обновление парка горно-шахтного оборудования и завершение дооснащения обогатительной фабрики, - отметил Игорь Сорокин.

Шахтеры планируют до конца года добыть порядка двух миллионов тонн угля.

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А это на 40 процентов больше показателя за предыдущий период.