В Азове за незаконную организацию азартных игр осудили бывшего сотрудника полиции

Собранные следственным отделом по городу Азов доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего полицейского. Фото: Иван ВИСЛОВ

Бывший сотрудник полиции был осужден на один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год за незаконные организацию и проведение азартных игр. Соучастникам преступления, двум азовчанкам, назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год как администраторам. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Собранные следственным отделом по городу Азов доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении этих лиц. Следствие показало, что обвиняемые в феврале 2022 года нашли на территории Азова нежилое помещение для организации и проведения азартных игр. В нем подельники организовали работу игрового оборудования. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в полном объеме.

Напомним, накануне в Таганроге прикрыли работу салона игровых автоматов, замаскированного под общественный туалет.

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