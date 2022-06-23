В Ростовской области депутаты одобрили закон о развитии агломераций. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутатами донского Законодательного собрания на прошедшем заседании был одобрен закон о развитии агломераций в Ростовской области. В регионе запланировали создать три масштабные зоны: Ростовскую, Восточно-Донбасскую и Волгодонскую.

Депутаты уверены, что этот закон поможет объединить и усилить развитие трех больших территорий. Кроме того, в агломерациях появится возможность создать единую маршрутную сеть и правовую базу.

Председатель комитета законодательного собрания по экономической политике Игорь Бураков отметил, что в будущем Ростовская агломерация может претендовать на то, чтобы стать самой большой в южной части России. А также она может попасть в тройку самых крупных мегаполисов РФ.

Один из пунктов, которые были прописаны в законе - пониженная ставка по ипотеке для выпускников-отличников. Бураков считает, что такая поддержка позволит удержать молодых специалистов и даже сделает область интересной для выпускников из других регионов России и зарубежья.

- Мы привяжем карьерные траектории молодых людей к Ростовской области. Они будут работать на Дону. И те инвестиции, которые мы будем тратить из бюджета на субсидии процентной ставки по льготному кредиту, будут возвращаться к нам, - сообщил Бураков.

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В донском регионе продолжается широкое обсуждение нового законопроекта.