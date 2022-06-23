В Ростовской области на 50% выросло производство сливочного масла

Объем переработанного молока превысил 87 тысяч тонн. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области увеличились объемы переработанного молока, а также производство сыра и других молочных продуктов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

За четыре месяца объем переработанного молока в регионе превысил 87 тысяч тонн — на 60% выше показателей прошлого года. Молокоперерабатывающие предприятия в сравнении с прошлом годом нарастили производство сливочного масла — на 47%, сыров — на 20,4% и кисломолочных продуктов — на 9,7%.

Заместитель губернатора Виктор Гончаров отмечает, что молочное животноводство — одной из- самых важных направлений агропромышленного комплекса.

— Однако оно невозможно без развития перерабатывающей отрасли. Поэтому модернизация и наращивание мощностей по переработке сырья – это одна из стратегических задач, — пояснил Гончаров.

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