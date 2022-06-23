В Ростовской области многодетные семьи освободили от налога с продажи жилья, купленного за маткапитал

Новые изменения позволят снизить налоговую нагрузку на налогоплательщиков из многодетных семей Фото: Артем КИЛЬКИН

Многодетные семьи или семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья теперь законом освобождены от уплаты налога на доход, полученный от продажи жилья, купленного в ипотеку с помощью материнского капитала. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По его словам, ранее коллизия заключалась в том, что если жилье приобреталось родителями на средства материнского капитала, то по закону любой ребенок в этой семье имел право на долю. Это относилось и к детям, родившимся после приобретения жилья. А в случае продажи этой квартиры, этот ребенок должен был на свою долю в жилом помещении уплатить подоходный налог. В любом случае право на жилплощадь он получал после истечения срока ипотеки. Тогда наступал пятилетний период, когда государство взимает с него 13%.

Подобная проблема существует в стране в целом. Донское правительство намерено сейчас предоставить новую налоговую льготу, а после этого добиться того, чтобы она стала нормой для России. О данной правовой коллизии мы узнали в ходе общения с нашими избирателями, – пояснил председатель Заксобрания. – Мы поняли, что с этой проблемой сталкиваются многие семьи, что ситуация характерна и для других регионов. Поэтому сейчас мы принимаем решение на нашем областном уровне, а затем будем добиваться, чтобы соответствующая норма стала общей для всей страны.

Суть поправок заключается в том, что до нуля сокращается срок владения жильем в целях освобождения от налогообложения доходов, полученных физическими лицами от его продажи, если одновременно соблюдаются следующие условия: доли в праве собственности на жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала, оформлены на родителей и на детей в соответствии с требованиями федерального законодательства; до того, как доли в праве собственности на это жилье были оформлены. Данные изменения позволят снизить налоговую нагрузку на налогоплательщиков из многодетных семей, считает Александр Ищенко.

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