Ростов, Батайск и Аксай объединят в одну из крупнейших агломераций

Власти собираются использовать единый подход к развитию городов, входящих в агломерацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заксобрании приняли региональный закон «О развитии агломераций в Ростовской области». Это решение, по мнению властей, определит направления развития городов, входящих в агломерацию.

Председатель заксобрания Александр Ищенко пояснил, что благодаря документу Ростовскую агломерацию можно создать без административного слияния городов. Не нужно менять ни их границы, ни правовой статус. При этом планируется сделать, например, едины ставки налогов и тарифы. Но главное — единый подход к территориальному развитию, генеральному планированию городов.

— Между собой нужно сближать, координировать и понимать всю Ростовскую агломерацию, как единый механизм. Это совершенно точно будет удобно жителям, бизнесу, — прокомментировал Александр Ищенко.

Кроме Ростовской агломерации на Дону сложились еще Восточно-Донбасская и Волгодонская. Первой в некоторых вопросах развития станет Восточно-Донбасская агломерация.