В Ростовской области нашли живым пропавшего подростка

В Ростовской области нашли живым пропавшего на днях подростка. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области волонтерам удалось найти живым пропавшего подростка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

15-летний мальчик числился в пропавших с 21 июня. Ребенок исчез из села Покровское Неклиновского района. Подростка искали на протяжении двух дней.

- Найден, жив, - появилось в официальном сообществе поисково-спасательного отряда вечером 23 июня.

Где все это время находился ребенок - неизвестно.

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