Обновленная «Волга» может появиться в Ростове в виде электромобиля

Легендарные "Волги" и "Победы" могут возродить в виде электроавтомобилей. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как стало известно о том, что Минпромторг России рассматривает возможность перезапуска производства «Волги» и «Победы». В издании NEWS.ru с участием специалистов оценили перспективы возвращения на авторынок знаменитых марок. Но, по мнению источника издания, стоит вложить средства и силы в разработку и производство электромобилей.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин призвал обеспечить жителей России доступными автомобилями и разработать новую стратегию развития автомобильной промышленности страны до 1 сентября 2022 года.

Источник сообщает, что Volkswagen, который занимал некоторые производственные мощности заводов группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, не планирует возобновлять там работу, а сотрудникам сборочных линий предложили искать другую работу, поэтому специалисты уже имеются.

Кроме того, в новейшей истории отечественного автопрома уже есть опыт создания новых моделей. Это Aurus - на нем ездит глава государства и некоторые министры. Авто разрабатывал Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

- Представляется, что вкладываться в автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на сегодняшнем этапе нецелесообразно - выгоднее сразу проектировать электромобиль, - ссылается сайт на сотрудника НАМИ. - В любом случае техническое задание на такой автомобиль должно отталкиваться от возможностей производителя и размера предполагаемых инвестиций.

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