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Общество23 июня 2022 21:49

Стоит ли ростовчанам бояться гемангиом, рассказал врач-дерматолог

Красные пятна на коже обросли разными мифами
Татьяна ТИХОНОВА
Многие опасаются красных пятен, похожих на родинки.

Многие опасаются красных пятен, похожих на родинки.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Почему на коже появляются пятна красного цвета, напоминающие родинки, и стоит ли опасаться гемангиом, изданию NEWS.ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Как объяснила врач, гемангиомы — это расширенные сосуды, которые, несмотря на расхожие мифы, не опасны, а только могут беспокоить своих владельцев внешним видом.

- Они не опасны и ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, якобы нарушения со стороны печени, но научно это не доказано, - объясняет Юлия Галлямова. - В доказательной медицине они не представляют никакой опасности. Эстетический дефект легко исправить, удалив.

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