Стоит ли ростовчанам бояться гемангиом, рассказал врач-дерматолог

Многие опасаются красных пятен, похожих на родинки.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Почему на коже появляются пятна красного цвета, напоминающие родинки, и стоит ли опасаться гемангиом, изданию NEWS.ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Как объяснила врач, гемангиомы — это расширенные сосуды, которые, несмотря на расхожие мифы, не опасны, а только могут беспокоить своих владельцев внешним видом.
- Они не опасны и ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, якобы нарушения со стороны печени, но научно это не доказано, - объясняет Юлия Галлямова. - В доказательной медицине они не представляют никакой опасности. Эстетический дефект легко исправить, удалив.
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