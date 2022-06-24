Стоит ли ростовчанам бояться гемангиом, рассказал врач-дерматолог

Многие опасаются красных пятен, похожих на родинки. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Почему на коже появляются пятна красного цвета, напоминающие родинки, и стоит ли опасаться гемангиом, изданию NEWS.ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Как объяснила врач, гемангиомы — это расширенные сосуды, которые, несмотря на расхожие мифы, не опасны, а только могут беспокоить своих владельцев внешним видом.

- Они не опасны и ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, якобы нарушения со стороны печени, но научно это не доказано, - объясняет Юлия Галлямова. - В доказательной медицине они не представляют никакой опасности. Эстетический дефект легко исправить, удалив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанам рассказали, как избежать преждевременного облысения

Способы, как дольше оставаться при шевелюре, назвала трихолог (подробнее)