В Ростовской области молодежь сможет по «Пушкинской карте» посмотреть 418 фильмов в 40 кинозалах

«Пушкинская карта» ориентирована на потребности молодежи. Фото: сайт донского правительства.

Молодежь Ростовской области в возрасте от 14 до 22 лет благодаря «Пушкинской карте», появившейся в 2021 году, может бесплатно посетить культурные мероприятия. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

- Интерес донской молодежи к программе очень высок, а «Пушкинская карта» дает отличную возможность для знакомства с богатым культурным наследием Донского края, - рассказал Игорь Гуськов. - Уже более 115 тысяч молодых жителей Ростовской области стали участниками программы, активно приобретая билеты на культурные мероприятия.

«Пушкинская карта» ориентирована на потребности молодежи. Так, с января 2022 года сумма, выделяемая государством на культурный досуг молодежи увеличилась с 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. С февраля по карте стало возможным посещать более 40 кинотеатров и кинозалов Ростовской области. Сейчас киноафиша программы «Пушкинская карта» включает 418 российских фильмов, созданных как при поддержке Минкульта РФ и Фонда кино, так и без таковой, но одобренных на экспертном совете. Власти региона надеются, что благодаря этому отечественный кинобизнес получит поддержку.

По «Пушкинской карте» также доступны концерты и спектакли, которые предлагают театры Ростовской области. Для того чтобы реализовать возможность посещения постановок группами студентов, театры организуют спецпоказы. Благодаря «Пушкинской карте» донская молодежь может разнообразить свой досуг, посетив различные выставки в музеях региона.

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