В донской регион за сутки въехали более 20,5 тысячи беженцев

В Ростовскую область за сутки въехали более 20,5 тысячи беженцев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область за сутки въехали еще более 20,5 тысячи беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысяч граждан, - говорится в тексте сообщения.

Все прибывшие отправляются в пункты временного размещения. Там им оказывается психологическая и юридическая помощь. А также они получают единовременную выплату в размере в десять тысяч рублей.

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