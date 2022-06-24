Жительница Таганрога "подарила" лжесотруднику банка более 150 тысяч рублей

Злоумышленник предложил потерпевшей назвать данные банковской карты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 150 тысяч рублей добровольно отдала 59-летняя жительница Таганрога мошеннику, который в телефонном разговоре представился сотрудником одного из банков. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Как показало следствие, звонок поступил женщине от неизвестного абонента. На том конце провода представившийся сотрудником банка мужчина убедил жительницу Таганрога, что по ее банковским счетам проводятся сомнительные операции. В результате этих посторонних действий женщина якобы могла остаться совсем без денег.

После чего злоумышленник под предлогом защиты денежных средств от несанкционированного списания с банковских счетов предложил потерпевшей назвать данные банковской карты и секретные коды из смс-сообщений. После совершения этих операций со счета женщины были похищены 150 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело о краже. Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий.

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