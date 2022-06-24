«Зеленую субботу» с обменом игрушками и книгами проведут в Ростове

Ежегодно в России выбрасывают сотни миллионов игрушек с пластиком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 25 июня, жители Ростова-на-Дону смогут обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками. Сбор «Зеленая суббота» организуют для защиты экологии, рассказали в пресс-службе Минприроды региона.

- Это федеральная акция. Именно детские игрушки стали настоящей экологической проблемой, ежегодно только в России их выбрасывают сотни миллионов штук с элементами пластика, - пояснили в ведомстве.

К слову, обмен вещами - довольно распространенное явление. Например, в апреле и мае ростовчане уже передавали друг другу электротехнику, одежду, обувь и аксессуары. Также в городе сейчас открыты 20 точек, где принимают старые книги. Акцию «Зеленая суббота» 25 июня проведут в здании на Островского, 47.

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