Спрос на товары для туризма вырос на 20% Фото: Андрей АБРАМОВ

Насколько жители России подготовлены к летнему сезону, проанализировали в ВТБ. Среди самых быстрорастущих категорий товаров оказались палатки и навесы для походов и кемпингов. За год спрос на них вырос на 20%, а средний чек покупок составил 6,8 тысячи рублей. По результатам опроса банка, каждый третий готов активно путешествовать по стране этим летом.

По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, самой популярной категорией трат летнего сезона стал садовый инвентарь. Количество транзакций за месяц превысило 430 тысяч, средний чек - более тысячи рублей. На втором месте - спортивная одежда: 24 тысячи покупок, средняя - 4,6 тысячи. Замыкает тройку лидеров - продажа и обслуживание велосипедов: 19 тысяч транзакций.

Согласно данным опроса ВТБ среди клиентов российских банков, большинство в этом году собирается провести отпуск в России, и каждый третий планирует активно путешествовать. 33% поедут к родне в другой регион, причем чаще жители городов-миллионников — 37%, а 30% - из городов с населением от 100 тысяч человек до миллиона.

28%, опрошенных не собираются выезжать из региона и проведут отпуск на даче или в деревне.

Каждый пятый россиянин останется в своем городе: 23% - в городах с населением меньше миллиона, 17% - в Москве. Еще 8% планируют поездку в санаторий или на базу отдыха в своем регионе.

Лишь 10% собираются за границу: на пляжи Турции, Египта и других популярных курортов настроены 16% москвичей, 7% жителей небольших городов. 10% рассматривают отдых в странах ближнего зарубежья — 7%, а по другим направлениям - 3%.

37% готовы увеличить траты на летний отдых, из них 13% – значительно. Еще четверть планирует уложиться в прошлогоднюю сумму, а 28% хотят сэкономить. При этом 24% привлекут кредитные карты и потребкредиты: чаще обходятся отпускными на работе — 31%, а 29% заранее копят. 18% снимут деньги с депозитов и накопительных счетов.

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