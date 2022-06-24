В Ростове задержали двух мужчин, пытавшихся с помощью рогатки передать в колонию наркотики

Стрелков из рогатки подозревают в незаконном обороте наркотиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове задержали двух местных парней 26 и 24 лет за попытку выстрелить наркотиками в окно исправительной колонии №2 Октябрьского района, расположенной на улице Тоннельной. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН Ростовской области.

Сверток с психотропными веществами молодые люди пытались перебросить заключенным с помощью обычной рогатки. Однако передать на территорию исправительного учреждения запрещенные вещества таким образом им не удалось, поскольку оба были пойманы еще до совершения выстрела. Теперь стрелков из рогатки подозревают в незаконном обороте наркотиков. Если их вину докажут, то задержанные могут получить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 15 июня стало известно, что правоохранители задержали 19-летнего шахтинца, который ранее уже был судим за кражу. При обыске у него обнаружили большой сверток, внутри которого находились 19 маленьких пакетиков с белым порошкообразным веществом общей массой 14,75 грамма. Отрицать своей вины злоумышленник не стал. Он рассказал, что купил наркотики через интернет и хранил для дальнейшего распространения.

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