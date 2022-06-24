В Ростове курьерскую экспресс-доставку банковских карт и финансовых продуктов запустил ВТБ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ВТБ запустил курьерскую экспресс-доставку банковских продуктов в 45 городах России, в том числе и в Ростове-на-Дону. В течение трех часов после получения заявки от пользователя специалист банка привезет дебетовую или кредитную карту, а также оформит на месте другие продукты и услуги с помощью технологии цифрового подписания.

Больше не придется ждать обратного звонка от банка для утверждения времени и даты визита сотрудника. С помощью нового сервиса доставка с момента заказа до получения продукта сокращается до нескольких часов. Также сводится к минимуму бумажный документооборот – теперь достаточно подписать соглашение об использовании простой электронной подписи на одном листе. Другие документы будут оформлены по технологии цифрового подписания: клиент получит постоянный доступ во вкладке «Мои договоры» в ВТБ Онлайн.

- Помимо курьерской доставки кредитных и дебетовых карт за три часа, клиент на месте сможет оформить и ряд других продуктов и сервисов банка, используя технологии цифрового подписания, - уточнил член правления ВТБ Юрий Андресов. - Непосредственно во время визита нашего специалиста можно будет заключить договор клиентского обслуживания, открыть рублевый мастер-счет, подключить пакет услуг «Мультикарта» и дистанционное банковское обслуживание. Клиент получает доступ к ВТБ Онлайн и возможность сразу использовать дебетовую цифровую карту еще до момента получения пластика.

Чтобы вызвать курьера, клиент оформляет заявку на сайте банка и выбирает удобный временной промежуток на доставку в этот же день. После курьер свяжется с клиентом перед выездом. На встрече пройдут стандартные процедуры идентификации, выдачи и активации продукта. Все документы подписываются с помощью цифровой подписи.

Собственная курьерская служба ВТБ по выдаче дебетовых и кредитных карт начала свою работу в 2021 году и охватывает более 70 городов России.

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