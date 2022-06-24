В Ростовской области за финансирование терроризма осудили иностранца

Осужденный переводил деньги запрещенной ячейке с помощью электронных кошельков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области силовики пресекли незаконную деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, сообщает региональная ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник часто переписывался в мессенджере с одним из лидеров организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, признанной Верховным судом РФ террористической и запрещенной на территории России.

Связь с организатором ячейки велась через «Телеграмм» в 2021 году. Также, по данным силовиков, злоумышленник переводил для поддержки экстремистской ячейки деньги на электронные кошельки.

Силовики передали собранные материалы в следком, после чего было возбуждено уголовное дело по стать «Содействие террористической деятельности».

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. Также мужчина активно сотрудничал со следствием и помог изобличить других людей, причастных к террористической деятельности.

- Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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