В Ростовской области за финансирование терроризма осудили иностранца

Осужденный переводил деньги запрещенной ячейке с помощью электронных кошельков
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области силовики пресекли незаконную деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, сообщает региональная ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник часто переписывался в мессенджере с одним из лидеров организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, признанной Верховным судом РФ террористической и запрещенной на территории России.
Связь с организатором ячейки велась через «Телеграмм» в 2021 году. Также, по данным силовиков, злоумышленник переводил для поддержки экстремистской ячейки деньги на электронные кошельки.
Силовики передали собранные материалы в следком, после чего было возбуждено уголовное дело по стать «Содействие террористической деятельности».
Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. Также мужчина активно сотрудничал со следствием и помог изобличить других людей, причастных к террористической деятельности.
- Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.
*«Хайят Тахрир аш-Шам» - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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