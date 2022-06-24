В Ростовской области в траве нашли обгоревшее тело молодого человека

Тело нашли спасатели, который потушили пожар Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области после тушения травы на пепелище нашли тело молодого человека. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание donday.ru.

Предварительно, умершего обнаружили на окраине Таганрога в районе улицы Паустовского. Это случилось вечером, около 20 часов.

Подтвердить или опровергнуть произошедшее корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службах МЧС и управления Следственного комитета не смогли. Вероятно, сейчас эту информацию еще уточняют.

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