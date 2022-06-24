Сервисы вызова такси перестали работать в Ростове

Сбор в работе приложений сервисов такси произошел в Ростове. Фото: скрин приложения.
В пятницу, 24 июня, ростовчане пожаловались на сбои в работе нескольких сервисов такси. По словам пользователей, они не могли вызвать машину из-за сбоев.
Клиенты говорят, что приложения показывают ошибки соединения при попытке вызова автомобиля. Кроме того, в сервисах выдаются надписи «Неизвестная ошибка». Неполадки заметили как пользователи смартфонов на базах Android, так и обладатели девайсов на iOS.
Отметим, подобные неполадки наблюдали пользователи сервисов и в других регионах страны. Компании сообщали, что уже работают над проблемой.
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