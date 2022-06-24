Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 11:07

Сервисы вызова такси перестали работать в Ростове

По словам клиентов, они столкнулись со сбоями в приложениях
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сбор в работе приложений сервисов такси произошел в Ростове. Фото: скрин приложения.

Сбор в работе приложений сервисов такси произошел в Ростове. Фото: скрин приложения.

В пятницу, 24 июня, ростовчане пожаловались на сбои в работе нескольких сервисов такси. По словам пользователей, они не могли вызвать машину из-за сбоев.

Клиенты говорят, что приложения показывают ошибки соединения при попытке вызова автомобиля. Кроме того, в сервисах выдаются надписи «Неизвестная ошибка». Неполадки заметили как пользователи смартфонов на базах Android, так и обладатели девайсов на iOS.

Отметим, подобные неполадки наблюдали пользователи сервисов и в других регионах страны. Компании сообщали, что уже работают над проблемой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области таксистам отказали в возможности ездить на разноцветных машинах

Сами водители считают, что это мешает легализации их сферы (подробнее)