Сервисы вызова такси перестали работать в Ростове

Сбор в работе приложений сервисов такси произошел в Ростове. Фото: скрин приложения.

В пятницу, 24 июня, ростовчане пожаловались на сбои в работе нескольких сервисов такси. По словам пользователей, они не могли вызвать машину из-за сбоев.

Клиенты говорят, что приложения показывают ошибки соединения при попытке вызова автомобиля. Кроме того, в сервисах выдаются надписи «Неизвестная ошибка». Неполадки заметили как пользователи смартфонов на базах Android, так и обладатели девайсов на iOS.

Отметим, подобные неполадки наблюдали пользователи сервисов и в других регионах страны. Компании сообщали, что уже работают над проблемой.

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