30 июня в Ростовской области проведут льготную стерилизацию животных

Принимать питомцев будут в 18 ветеринарных клиниках Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 июня в Ростовской области проведут день льготной стерилизации собак и кошек. Жители региона смогут сделать операции своим питомцам на треть дешевле обычного. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Ветеринарам нужно приносить только здоровых животных, которые не болеют. Специалисты отмечают, что стерилизация продлевает жизнь пушистым любимцам, а также сокращает их количество на улицах, но и в приютах.

- Чтобы решить проблему бездомных животных, недостаточно подкармливать кошек и собак во дворе. Проблему нежелательного потомства может решить только кастрация и стерилизация самок, - подчеркнул заместитель начальника областного управления ветеринарии Дмитрий Кутовой.

Записываться на прием в ветклинику следует заранее. Льготную стерилизацию проведут в 18 медучреждениях - полный список адресов и телефонов указали на сайте донского правительства.

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