Парламентарии Ростовской области предложили уточнить требования к молодым специалистам

Ранее формулировка определения «молодой специалист» мешала получать работающим выпускникам вузов ряд льгот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из числа требований, предъявляемых к молодым специалистам, исключили обязательное условие о первом месте работы после завершения обучения. Ранее формулировка определения «молодой специалист» мешала получать работающим выпускникам вузов ряд льгот. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

Согласно закону «О молодежной политике в Российской Федерации», «молодой специалист» - это гражданин РФ в возрасте до 35 лет, получивший профессиональное образование и впервые устроившийся на работу в соответствии с полученной квалификацией. Такая регламентация сужала права молодых людей, которые начинали работать уже в период обучения.

Ранее, если во время учебы молодой человек устроился на работу, то по окончании вуза его трудоустройство уже не считалось первым. Таким образом, он лишался льгот, которые предоставляют многие работодатели – льготной ипотеки и льгот по налогообложению. Депутаты Заксобрания направили к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину предложение исключить из числа требований, предъявляемых к молодым специалистам, условие о первом месте работы после завершения обучения.

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