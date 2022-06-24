В Ростовской области число молодых людей до 35 лет превысило число женщин

В Ростовской области численность молодых мужчин преобладает над численностью женщин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области численность молодых мужчин преобладает над численностью женщин: от 1009 мужчин на 1000 женщин в возрасте 21 года до 1108 – в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Ростовстат в преддверии Дня молодежи, который отмечается 27 июня.

Согласно статистике, возраст до 35 лет наиболее благоприятен для создания семьи и рождения детей. Так, в Ростовской области две три браков заключается в возрасте от 20 до 34 лет. Случается, что в брак вступают и ростовчане моложе 18 лет. На это уже решились 19 юношей и 151 девушка.

При этом за прошедший год около 30% всех младенцев появились на свет у дончанок в возрасте 25–29 лет. Столько же родилось детей у 30-34 летних мам. А каждый пятый ребенок родился у мамочки в возрасте 20-24 года.

Напомним, в России молодым считается гражданин в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В Ростовской области к началу 2022 года молодежь составляла чуть более четверти населения региона. В донском регионе в городской местности сейчас проживают порядка 760 тысяч молодых людей (68,9%), а на селе – 343 тысячи (31,1%). При этом в целом по области в городах проживает 68,1% населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парламентарии Ростовской области предложили уточнить требования к молодым специалистам

К молодым сейчас относят гражданина до 35 лет, получившего профобразование (подробнее)