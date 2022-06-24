В Ростовской области 29 работодателей привлекли к административной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские провели внеплановые проверки. По итогу были составлены 16 протоколов об административном правонарушении.

Так на овощной базе в поселке Водопадный выявили нарушения трудовой деятельности. К административной ответственности были привлекли семерых иностранцев из различных Республик по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, в отношении одной из женщин составили протокол по статье «Нарушение правил миграционного учета».

А также были выявлены нарушения в хуторе Красный Крым на стройках. К административной ответственности привлекли четверых иностранцев из соседней Республики по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

- В отношении работодателей, нарушивших порядок привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан возбуждены 29 административных дел, которые в настоящее время переданы в суд для рассмотрения, по существу, - отмечается в сообщении.

Из РФ были выдворены шестеро иностранцев, и еще семерых депортировали.

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Полиция проверила почти 350 иностранцев, трудящихся в Аксайском районе.

В ходе проверки было выявлено 31 нарушение.