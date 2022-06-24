Ночь в люксовом номере нового пятизвездочного отеля обойдется в 110 тысяч рублей

Посетителям предлагают номер категории "люкс". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростове-на-Дону открыл двери для посетителей новый пятизвездочный отель. В гостинице предлагают номера, в том числе категории «люкс» — стоимость которых достигает 55 тысяч с человека за ночь.

В таком номере в распоряжении посетителя несколько комнат, среди которых спальня, гостиная, столовая, ванная, гардероб. В деловых поездках удобно будет воспользоваться рабочей зоной. Из удобств в номере есть бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и сейф. Можно воспользоваться приспособлениями для приготовления кофе и чая.

Напомним, в донской столице продают четырехкомнатную квартиру, которая находится на 11-м этаже многоэтажного дома. Владельцы недвижимости в центре города просят за нее ни много ни мало 36,8 миллиона рублей.

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