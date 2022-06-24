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Происшествия24 июня 2022 13:56

В Ростовской области директора фирмы заподозрили в налоговых махинациях на 49 млн рублей

Мошенническую схему горе-управленец применял около года
Ангелина СКИБА
Было возбуждено уголовное дело, уже идет следствие

Было возбуждено уголовное дело, уже идет следствие

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области директора строительной фирмы заподозрили в уклонении от налогов на 49 млн рублей. Об этом 24 июня рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, подозреваемый обогатился, указывая в документах ложные сведения о работе с фиктивными организациями. Свою мошенническую схему горе-управленец применял с 2018 по 2019 год.

Пропажу внушительной суммы денег во время проверки заметили специалисты управления экономической безопасности МВД. После этого было возбуждено дело. Теперь подозреваемому грозит тюрьма, также мужчину могут крупно оштрафовать.

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