Жителям Ростовской области стала доступна ипотека от Сбера по сниженной ставке 6,7% годовых. Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер снизил минимальную ставку по ипотеке с господдержкой до 6,7% годовых. На таких условиях ипотечный кредит можно получить при приобретении жилья на первичном рынке с использованием сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заемщика. Об этом сообщает пресс-служба банка.

На 2% снижена ставка и на строительство жилого дома в рамках программы с господдержкой. Теперь она составляет всего 6,3% годовых при подключении услуги страхования жизни и здоровья. При этом строительство дома возможно как по договору подряда, так и своими силами.

По словам управляющего Ростовским отделением банка Руслана Салимова, каждая третья ипотека в донском регионе выдается по госпрограмме. Спрос на нее стабильно высокий.

- Поддержка со стороны государства остается актуальной, - отмечает управляющий Ростовским отделением. - Она позволяет не только сделать покупку жилья более доступной для жителей Ростовской области, но и оказывает позитивный эффект на строительный рынок. Ставка вернулась к показателям начала года, 6,7% на квартиру в новостройке и 6,3% на строительство дома. Это действительно выгодное предложение для тех, кто хочет улучшить жилищные условия.