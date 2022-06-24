В Ростовской области полиция задержала волонтера, который вез тепловизор на Донбасс

Волонтер уверяет, что его товарища задержали на сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области силовики задержали волонтера, который вез тепловизор на передовую в Донбасс. Это произошло в четверг, 23 июня, в Матвеево-Курганском районе. Информацию «КП — Ростов-на-Дону» в личной беседе подтвердил волонтер Арсений Шипеленко.

- Около 15 часов нашего волонтера-гуманитарщика задержали, потому что он вез тепловизор для бойцов ДНР, - сообщил собеседник. - Без оформления протокола, к нему не допускают адвоката.

Волонтер также пожаловался, что досмотр машин, везущих грузы на Донбасс, задерживает доставку от часа до двух.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали лидера экстремистской общины

По версии правоохранителей, организацию возглавляла пенсионерка (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области реставратор икон попала в тюрьму и стала создательницей авторских кукол

Даже находясь в колонии, художница участвует в выставках и конкурсах (подробнее)