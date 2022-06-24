В Ростовской области полиция задержала волонтера, который вез тепловизор на Донбасс

Волонтер уверяет, что его товарища задержали на сутки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области силовики задержали волонтера, который вез тепловизор на передовую в Донбасс. Это произошло в четверг, 23 июня, в Матвеево-Курганском районе. Информацию «КП — Ростов-на-Дону» в личной беседе подтвердил волонтер Арсений Шипеленко.
- Около 15 часов нашего волонтера-гуманитарщика задержали, потому что он вез тепловизор для бойцов ДНР, - сообщил собеседник. - Без оформления протокола, к нему не допускают адвоката.
Волонтер также пожаловался, что досмотр машин, везущих грузы на Донбасс, задерживает доставку от часа до двух.
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