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Общество24 июня 2022 15:06

В Ростовской области полиция задержала волонтера, который вез тепловизор на Донбасс

Инцидент произошел в приграничном районе донского региона
Татьяна ТИХОНОВА
Волонтер уверяет, что его товарища задержали на сутки.

Волонтер уверяет, что его товарища задержали на сутки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области силовики задержали волонтера, который вез тепловизор на передовую в Донбасс. Это произошло в четверг, 23 июня, в Матвеево-Курганском районе. Информацию «КП — Ростов-на-Дону» в личной беседе подтвердил волонтер Арсений Шипеленко.

- Около 15 часов нашего волонтера-гуманитарщика задержали, потому что он вез тепловизор для бойцов ДНР, - сообщил собеседник. - Без оформления протокола, к нему не допускают адвоката.

Волонтер также пожаловался, что досмотр машин, везущих грузы на Донбасс, задерживает доставку от часа до двух.

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