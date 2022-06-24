Полиция отпустила волонтера с тепловизором, задержанного в Ростовской области

После суток в отделе мужчина продолжил свой путь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области полиция отпустила волонтера, задержанного в четверг, 23 июня, в Матвеево-Курганском районе. Он вез тепловизор бойцам ДНР. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил волонтер Арсений Шипеленко.

- Его задержали вчера около трех часов дня и отпустили сегодня примерно в три — почти сутки пробыл в отделе, - рассказал собеседник.

По его словам, его товарища задержали якобы за оскорбление представителя власти при исполнении и невыполнение его требований, а отпустили, не предъявив никаких обвинений.

- Отдельно напишу, что меры физического воздействия к волонтеру не применялись, - подчеркнул Шипеленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области полицейские задержали волонтера, который вез тепловизор бойцам ДНР

Инцидент произошел в приграничном районе региона (подробнее)