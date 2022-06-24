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Происшествия24 июня 2022 16:57

В Ростовской области иностранец получил условные четыре года за денежные переводы террористам

Своей вины он не отрицал
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области иностранец получил четыре года колонии за денежные переводы террористам.

В Ростовской области иностранец получил четыре года колонии за денежные переводы террористам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе осудили уроженца одной из стран Средней Азии. Он обвинялся в спонсировании экстремистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сотрудники ведомства выяснили, что в 2021 году мужчина вел переписку в мессенджере с одним из лидеров организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которая является запрещенной на территории Российской Федерации. Кроме того, злоумышленник переводил некоторые суммы денег для поддержки экстремистской организации на электронные кошельки.

Правоохранители передали все полученные материалы в следственный комитет. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Мужчина отрицать свою вину не стал и раскаялся в содеянном. А также он активно помогал следствию и помог изобличить других людей, которые также были причастны к террористической деятельности.

- Южный окружной военный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, - отмечается в сообщении.

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