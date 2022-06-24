На месте ростовского ночного клуба появится завод по производству ноутбуков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице запланировали возвести завод по производству ноутбуков. Об этом сообщили на прошедшем заседании совета по инвестициям в городской администрации.

Его планируется возвести в Западном микрорайоне на проспекте Коммунистическом на месте одного из ночных клубов. Власти предполагают, что его мощность будет достигать 150 тысяч компьютеров в год. Об этом рассказал технический директор одной из компаний Олег Осипов.

Для строительства первой очереди завода планируется инвестировать 800 миллионов рублей. Она должна быть сдана не раньше весны 2023. А к 2024 году сумма инвестиций увеличится до 2,5 миллиарда рублей.

До запуска основного производства завод, по плану, должен выпускать две-три тысячи ноутбуков в месяц, соответственно - до 150 тысяч в год. Будет также создано 150 рабочих мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области появится завод по производству кормов для крупного рогатого скота.

Срок реализации проекта - 2022-2025 год.