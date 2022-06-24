Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 17:46

На месте ростовского ночного клуба появится завод по производству ноутбуков

Первую очередь предприятия отстроят за 800 миллионов рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На месте ростовского ночного клуба появится завод по производству ноутбуков.

На месте ростовского ночного клуба появится завод по производству ноутбуков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице запланировали возвести завод по производству ноутбуков. Об этом сообщили на прошедшем заседании совета по инвестициям в городской администрации.

Его планируется возвести в Западном микрорайоне на проспекте Коммунистическом на месте одного из ночных клубов. Власти предполагают, что его мощность будет достигать 150 тысяч компьютеров в год. Об этом рассказал технический директор одной из компаний Олег Осипов.

Для строительства первой очереди завода планируется инвестировать 800 миллионов рублей. Она должна быть сдана не раньше весны 2023. А к 2024 году сумма инвестиций увеличится до 2,5 миллиарда рублей.

До запуска основного производства завод, по плану, должен выпускать две-три тысячи ноутбуков в месяц, соответственно - до 150 тысяч в год. Будет также создано 150 рабочих мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области появится завод по производству кормов для крупного рогатого скота.

Срок реализации проекта - 2022-2025 год.