Доверчивая жительница Таганрога лишилась 150 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Таганроге местная жительница лишилась сбережений после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 59-летняя дончанка и сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником одного из банков. Злоумышленник убедил женщину в том, что с ее счета кто-то пытается снять деньги и предложил ей защитить имеющиеся средства от нелегальных списаний. Дончанка выполнила все указания мошенника и назвала данные банковской карты и секретные коды из смс-сообщений. Сразу после этого с ее счета были похищены 150 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправных действий, - отмечается в тексте сообщения.

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