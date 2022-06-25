В последнюю июньскую субботу ростовчан ждут проливные дожди

В последнюю июньскую субботу ростовчан ждут дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в последнюю июньскую субботу погода за окном будет дождливой и прохладной. Такой прогноз дают синоптики местного Гидрометцентра.

В Ростове утренняя температура воздуха будет составлять +16…+21 градус. В дневные часы ожидается потепление до +25…+27 градусов. Вечером столбики термометров снова снизятся до отметок +19…+23 градуса, ночью и вовсе похолодает до +14…+16 градусов.

В течение дня есть вероятность небольшого дождя и даже возможна гроза. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать 12-14 метров в секунду.

В Ростовской области также ожидается переменная облачность. Местами пройдут грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью будет составлять +14…+19 градусов, по северу и западу - до +8 градусов; днем воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов, а в восточной части региона до +32 градусов.

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