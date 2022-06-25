Василий Голубев рассказал, планируют ли беженцы вернуться на родину.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что большинство вынужденных переселенцев собираются вернуться в ЛНР и ДНР и Мариуполь. Беженцы ждут лишь улучшения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона.
Но есть среди беженцев и те, кто намерен в будущем остаться в России.
В настоящее время на территории региона работают 47 пунктов временного размещения, в них находятся более четырех тысяч человек, из них около половины - дети. Их обеспечивают трехразовым питанием, также с людьми работают психологи и юристы.
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За сутки границу Ростовской области пересекли более 17,5 тысячи человек.
Они прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя.