Василий Голубев рассказал, планируют ли беженцы вернуться на родину. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что большинство вынужденных переселенцев собираются вернуться в ЛНР и ДНР и Мариуполь. Беженцы ждут лишь улучшения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Но есть среди беженцев и те, кто намерен в будущем остаться в России.

В настоящее время на территории региона работают 47 пунктов временного размещения, в них находятся более четырех тысяч человек, из них около половины - дети. Их обеспечивают трехразовым питанием, также с людьми работают психологи и юристы.

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За сутки границу Ростовской области пересекли более 17,5 тысячи человек.

Они прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя.