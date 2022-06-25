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Общество25 июня 2022 5:56

Василий Голубев рассказал, планируют ли беженцы вернуться на родину

Большинство вынужденных переселенцев ждут улучшения ситуации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Василий Голубев рассказал, планируют ли беженцы вернуться на родину.

Василий Голубев рассказал, планируют ли беженцы вернуться на родину.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что большинство вынужденных переселенцев собираются вернуться в ЛНР и ДНР и Мариуполь. Беженцы ждут лишь улучшения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона.

Но есть среди беженцев и те, кто намерен в будущем остаться в России.

В настоящее время на территории региона работают 47 пунктов временного размещения, в них находятся более четырех тысяч человек, из них около половины - дети. Их обеспечивают трехразовым питанием, также с людьми работают психологи и юристы.

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За сутки границу Ростовской области пересекли более 17,5 тысячи человек.

Они прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя.