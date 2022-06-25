В Ростовской области задержали волонтера, который вез тепловизоры для бойцов ДНР. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области задержали волонтера, который вез тепловизоры на Донбасс. Информацию об этом "КП - Ростов-на-Дону" подтвердил волонтер Арсений Шипиленко.

Мужчина попытался пересечь границу 24 июня. Правоохранители остановили его в поселке Матвеев Курган. Дончанина задержали и отвезли в районный отдел полиции, где он и провел некоторое время.

- Около 15 часов нашего волонтера-гуманитарщика задержали, потому что он вез тепловизор для бойцов ДНР. Без оформления протокола, к нему не допускают адвоката, - отметил собеседник.

Позже задержанный все-таки был отпущен.

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Он пробыл в отделе почти сутки.