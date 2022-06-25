В Таганроге задержали 17-летнего подростка, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В отношении водителя составили административные протоколы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Таганроге задержали 17-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось утром 23 июня, на улице М. Питериной, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, подросток автомобиля «ВАЗ-2107» наехал на 18-летнего парня. В результате аварии пешеходи получил травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Сам же водитель сразу после происшествия уехал. В ходе проверки выяснилось, что ранее юношу неоднократно задерживали за вождение без прав.

Автомобилист скрылся с места ДТП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

25 июня несовершеннолетнего водителя задержали. В отношении него были составлены протоколы по нескольким статьям административного кодекса. Среди них «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права», «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня в Ростове 45-летний водитель электросамоката попал под колеса Volkswagen Jetta. В результате полученных травм мужчина скончался.

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Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. (Подробности)