Дончанин получил ожоги при пожаре в таганрогском производственном цехе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелось помещение в производственном цехе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу около половины третьего дня на улице Лесная биржа в городе Таганроге. Загорелся цех по производству металлических изделий. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено всего два квадратных метра. Спасателям удалось вывести из горящего здания 33-летнего мужчину, который получил сильные ожоги. Ему оказались помощь находящиеся на месте происшествия медики скорой помощи.

Локализовать возгорание удалось к 14:42, а полностью огонь был потушен уже через три минуты. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники, - отмечается в сообщении.

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